Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii

Jak podało BBC, polityk trafił na oddział intensywnej terapii. W ostatnim czasie stan premiera Wielkiej Brytanii pogorszył się. Boris Johnson w niedzielę wieczorem został przyjęty do szpitala z powodu gorączki wywołanej przez koronawirusa.

– Stan brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w ciągu poniedziałkowego popołudnia pogorszył się, ale szef rządu jest pod znakomitą opieką. Od niedzielnego wieczoru premier jest pod opieką lekarzy w St Thomas' Hospital w Londynie, gdzie został przyjęty z powodu utrzymujących się objawów koronawirusa. W ciągu tego popołudnia stan premiera pogorszył się i za radą swojego zespołu medycznego został przeniesiony na oddział intensywnej terapii w szpitalu – poinformował rzecznik premiera.

Wielka Brytania – powolna stabilizacja

Kolejne 439 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa – poinformowało w poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia. To najmniejsza dobowa liczba zgonów od początku kwietnia. Łącznie z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło już 5373 osób, co oznacza, że stała się ona piątym krajem – po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji – w którym liczba zgonów przekroczyła 5000.

Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między 17.00 w sobotę a 17.00 w niedzielę. To drugi dzień z rzędu z wyraźnie niższą liczbą nowych zgonów niż poprzedniego dnia. W sobotę poinformowano o rekordowej jak dotąd liczbie zgonów – 708 (dotyczyła ona doby między czwartkowym a piątkowym popołudniem), w niedzielę o 621. To zarazem pierwszy przypadek od 31 marca, by liczba nowych zgonów była mniejsza niż 500.

Wyraźnie zmniejsza się także dynamika wzrostu. Podana w poniedziałek ogólna liczba zgonów -–5373 – jest o 8,9 proc. wyższa niż poprzedniego, a to najniższy wskaźnik od prawie miesiąca.