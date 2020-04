"Razem przejęliśmy kontrolę nad wirusem". Kolejny kraj zapowiada stopniowe znoszenie ograniczeń

Obowiązujące obecnie w Norwegii restrykcje zostały nałożone na obywateli do 13 kwietnia. Po tym terminie część z nich przestanie obowiązywać, a pozostałe będą znoszone stopniowo.

Z informacji przekazanej przez Ernę Solberg wynika, że w dniach 20-27 kwietnia będą otwierane przedszkola, a od 27 kwietnia szkoły. Od 20 kwietnia nie będzie już obowiązywał zakaz wyjazdów do domków letniskowych.

– Razem przejęliśmy kontrolę nad wirusem, dlatego możemy stopniowo znosić ograniczenia nałożone na społeczeństwo – mówiła podczas konferencji norweska premier. Te słowa nie oznaczają jednak, że wszystko wróci do stanu sprzed epidemii. Wciąż zalecana będzie praca zdalna. Do czerwca zaś obowiązywał będzie zakaz organizacji imprez masowych. Solberg zaapelowała do obywateli, aby uzbroili się w cierpliwość, ponieważ ten stan rzeczy może utrzymać się "przez długi czas".

Wcześniej stopniowe znoszenie restrykcji zapowiedziała Austria.

