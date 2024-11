Zmiany w ustawie powodziowej. Senat zagłosował

Ustawa wprowadza ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało w piątek 73 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja umożliwia m.in. gminom i powiatom wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań związanych z odbudową po powodzi bez dotychczas wymaganego 20-proc. wkładu własnego.

Do 200 tys. zł na usuwanie skutków powodzi

Ustawa podwyższa także do 200 tys. zł maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Umożliwia zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek przedsiębiorców bezpośrednio dotkniętych przez powódź, jeśli ich dochody r/r spadły co najmniej o 40 proc.

Nowela zapewni też ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych i zapomogi dla ich studentów, a także wsparcie i ulgi dla przedsiębiorców. Nowela wprowadza uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, a także przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.

Ustawa ma przyspieszyć udzielanie pomocy

Ustawa pozwala ponadto na udzielanie zaliczek pomocowych poszkodowanym, co ma przyspieszyć udzielanie wsparcia. Rozszerza też krąg osób upoważnionych do decydowania o przyznaniu pomocy. Minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł zmieniać programy pomocowe, na podstawie których możliwe będzie kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź.

Przyspieszone ma być też wsparcie dla przedsiębiorców w postaci udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W ustawie znalazły się też czasowe przepisy, które przyspieszą szacowanie szkód dotyczących zabytków.

Czytaj też:

W Sejmie dyskusja o powodzi bez Kierwińskiego. "Minister yeti"