Proroctwa miliardera

Jeśli coś zabije 10 mln osób, to będzie to wirus, a nie wojna – ostrzegał publicznie Bill Gates. I nie było to kilka tygodni temu, lecz w roku 2015, podczas wystąpienia na konferencji TED Talks zatytułowanego wprost: „Kolejna epidemia? Nie jesteśmy gotowi”.

– Przygotujcie się na globalną pandemię i śmierć ponad 30 mln ludzi w mniej niż rok – podkreślał w 2017 r. podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, ostrzegając, że morderczy patogen może zostać stworzony przez naturę lub narodzić się na ekranie komputera terrorysty, który wykorzysta inżynierię genetyczną do stworzenia syntetycznej wersji wirusa ospy albo wysoce zakaźnego i śmiercionośnego szczepu grypy.

