Mocny apel do Włochów. "Nie róbcie głupstw. Używajcie mózgu"

Podczas konferencji prasowej w Rzymie Arcuri wezwał, by przestrzegać przepisów o walce z epidemią. – Dalej was proszę, zostańcie w domu, bądźcie ostrożni i odpowiedzialni, jak do tej pory – mówił komisarz zwracając się do obywateli. Dodał przy tym: "Używajcie mózgu, waszego wielkiego poczucia odpowiedzialności. Wirus nie został jeszcze pokonany. Ten nieznany wróg, silny i niewidzialny jest dalej wśród nas".

– Jesteśmy na dobrej drodze, zaczęliśmy widzieć wskaźniki dodające nam codziennie do uczucia bólu także nadzieję, ale nie jesteśmy jeszcze na końcu tunelu – wyjaśnił Arcuri. Zaznaczył, że definitywny koniec kryzysu nastąpi dopiero wraz z wynalezieniem skutecznej szczepionki. – Na razie mamy tylko jedno antidotum: nas samych, nasze zachowania – stwierdził rządowy komisarz.

W piątek rząd Giuseppe Contego przedłużył do 3 maja restrykcje w kraju, w tym zakaz podróży i wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu oraz zawieszenie produkcji z wyjątkiem tej niezbędnej.

Dotychczasowy bilans epidemii we Włoszech to ponad 18,8 tysiąca zmarłych i 147 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń. Notuje się dzienny spadek liczby zmarłych i hospitalizacji; krzywa epidemii zaczęła spadać.

