Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie WHO. "Jej liczne błędy przyczyniły się do wielu śmierci"

– Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – powiedział we wtorek DonaldTrump w Białym Domu, oceniając działania WHO podczas epidemii. Stany Zjednoczone, do czasu wyjaśnienia sprawy, wstrzymały finansowanie organizacji.

Prezydent USA zarzuca WHO, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci". Przedstawiciele WHO odradzali państwom zamykanie granic dla Chin na przełomie stycznia i lutego. Argumentowali wówczas, że restrykcje dotyczące podróży mogą wywołać więcej złego niż dobrego, bo utrudnią wymianę informacji, zakłócą łańcuchy dostaw sprzętu medycznego i uderzą w gospodarki krajów. Prezydent USA jest jednym z wielu polityków i komentatorów na Zachodzie, którzy krytykowali stosunek Światowej Organizacji Zdrowia do Pekinu. WHO i jego dyrektorowi generalnemu Tedrosowi Adhanom Ghebreyesusowi zarzucano przede wszystkim bezkrytyczny stosunek do informacji podawanych przez chiński rząd w początkowej fazie epidemii, mimo że istniały podejrzenia o tuszowanie danych przez chińskie władze. Trump: WHO jest bardzo "chinocentryczna" Prezydent USA Donald Trump we wtorek na Twitterze zarzucił Światowej Organizacji Zdrowia sprzyjanie Chinom i w ostrych słowach skrytykował jej podejście do pandemii koronawirusa. "WHO naprawdę to sknociła. Z jakiegoś powodu, (mimo że) jest finansowana głównie przez Stany Zjednoczone, jest bardzo chinocentryczna. Dobrze się temu przyjrzymy" – zapowiedział Trump. Jak dodał, "na szczęście nie posłuchał" rekomendacji, aby nie zamykać granic USA dla przybyszów z Chin. "Dlaczego dali nam taką błędną rekomendację" – zapytał. Czytaj także:

Ostre starcie Donalda Trumpa z gubernatorem Nowego JorkuCzytaj także:

Cuomo odpowiada Trumpowi: W tym kraju nie mamy królaCzytaj także:

Trump: WHO jest bardzo "chinocentryczna"