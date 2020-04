2 miliony zakażeń koronawirusem na świecie

Szokujące słowa eksperta: Oficjalne dane na temat epidemii nie są rzeczywiste

Przedstawiane liczby na temat skali epidemii nie są rzeczywiste – ocenił wirusolog profesor Roberto Burioni, odnosząc się do sytuacji we Włoszech. Zdaniem eksperta trzeba przebadać dużą próbkę ludności, by otrzymać prawdziwe dane i, jak...