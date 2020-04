Koronawirus: Gra skończona?

Już prawie każdy we Francji słyszał o metodzie leczenia COVID-19 zwanej protokołem Raoulta. I niemal każda osoba publiczna we Francji zabrała głos w sprawie zaleceń lekarza z Marsylii.

Sama burza tweetów jest jedynie echem codziennych artykułów prasowych, głośnych petycji byłych ministrów zdrowia czy deklaracji poparcia emerytowanych przedstawicieli najwyższych instytucji sanitarnych, nie mówiąc już o cichej, ale skutecznej presji pierwszych dam Francji – tych przeszłych, takich jak Carla Bruni, czy obecnej – Brigitte Macron, za sprawą której ponoć prezydent Republiki zaprosił prof. Didiera Raoulta do Pałacu Elizejskiego na rozmowę i następnie włączył go do grona swoich najbliższych doradców w zakresie epidemii koronawirusa.