"To straszna sprawa". Trump: Może umrzeć nawet 100 tys. Amerykanów

– Stracimy od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To straszna sprawa – powiedział Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Wcześniejsze szacunki prezydenta mówiły o ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych.

Łącznie od początku epidemii do niedzieli w USA odnotowano 67674 zgonów osób chorych na COVID-19 – wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

W wystąpieniu w Mauzoleum Abrahama Lincolna w centrum Waszyngtonu prezydent USA ocenił, że szczepionka na koronawirusa powstanie do końca roku.

Przywódca USA ponowił też krytykę pod adresem Chin, oznajmiając, że władze w Pekinie popełniły "straszny błąd" nie podając dokładnych - jego zdaniem - danych dotyczących epidemii koronawirusa. Wcześniej w niedzielę sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że jest wiele dowodów na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim Wuhan.

Amerykański wywiad informował w czwartek, że koronawirus nie został stworzony przez człowieka, ani nie jest owocem modyfikacji genetycznej; bada jednak nadal, czy pochodzi od zakażonych zwierząt lub jest wynikiem wypadku w chińskim laboratorium – podało biuro dyrektora wywiadu USA.