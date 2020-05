Ostre spięcie Donalda Trumpa z dziennikarzami. Nagranie obiegło media

Burzliwa konferencja prasowa dotyczyła epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja w tym państwie wciąż jest dramatyczna, a z powodu COVID-19 zmarło tam już ponad 81 tys. osób.

Podczas briefingu Donald Trump przedstawiał najnowsze informacje dot. walki z koronawirusem.

– Dzięki patriotyzmowi Amerykanów pokonamy tego strasznego wroga, odbudujemy gospodarkę i rozpoczniemy przejście w wielkość ('transition into greatness'). Będziecie słyszeć tę frazę wielokrotnie, bo tak się właśnie stanie – oświadczył Trump. – Zareagowaliśmy w odpowiednim momencie i ocaleliśmy – dodał. Dalej zasugerował, że były prezydent USA Barack Obama popełnił przestępstwo, jednak nie chciał odpowiedzieć dziennikarzom, co ma dokładnie na myśli.

Słowa Trumpa wywołały ostry sprzeciw dziennikarzy, którzy zarzucili mu podawanie fałszywych informacji ws. walki z epidemią.

– Dlaczego dla pana (pandemia - red.) to wciąż tylko globalna rywalizacja, kiedy Amerykanie codziennie umierają? – spytała Trumpa Weijia Jiang, dziennikarka chińskiego pochodzenia ze stacji CBS News.

– Powinna zadać pani to pytanie Chinom – odparł natychmiast zirytowany prezydent. – Dlaczego mówi pan to akurat do mnie? – spytała oburzona dziennikarka. – Mówię to do każdego, kto chce zadać tak ohydne pytanie – stwierdził w odpowiedzi Trump.

Chwilę później do mikrofonu podeszła wskazana przez Trumpa korespondentka CNN Kaitlan Collins. Prezydent nie pozwolił jej jednak zadać ani jednego pytania i mimo jej protestów, przerwał konferencję. – Dziękuję, szanowni państwo – stwierdził, po czym szybko opuścił spotkanie.

Zachowanie Trumpa i jego kłótnię z dziennikarzami nagrały kamery, a wideo obiegło media. Nagranie udostępnił jednak także sam prezydent.

"Fałszywi dziennikarze!" – skwitował na Twitterze Donald Trump.

