Trump oskarża: Ich niekompetencja doprowadziła do masowego zabójstwa!

Przypomnijmy, że amerykański prezydent Donald Trump już 30 kwietnia oświadczył, iż jest przekonany, że koronawirus może pochodzić z laboratorium w Wuhanie. Nie wykluczył wówczas zastosowania "karnych" ceł wobec Chin, które oskarżył o zbyt późne powiadomienie świata o epidemii.

Dziś prezydent USA po raz kolejny odniósł się do epidemii koronawirusa. Zamieścił na ten temat wpis na Twitterze. "Świry w Chinach właśnie wydały oświadczenie obwiniające wszystkich poza Chinami za wirusa, który zabił setki tysięcy ludzi" – napisał Donald Trump i dodał: "Niech ktoś wytłumaczy tym głupkom, że to niekompetencja Chin, i nic innego, doprowadziła do masowego, światowego zabójstwa!”.

W ostatnim czasie w podobnym tonie pisała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która wdała się w ostrą wymianę zdań na Twitterze z ambasadorem Chin w Polsce. "Panie Ambasadorze, reprezentuje Pan kraj który spowodował pandemię. Pańskie bezpodstawne, krytyczne wypowiedzi nie zamaskują tego, że brak przejrzystości Chin doprowadził do traumy dla całego świata" – napisała odpowiadając na wpis chińskiego ambasadora. Liu Guangyuan skrytykował Stany Zjednoczone za działania ws. epidemii koronawirusa. Udostępniając jeden z artykułów na ten temat stwierdził, iż to "niepokojęce", że "USA nadal eksportują koronawirusa i zagrażają światu".