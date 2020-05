Katastrofa samolotu w Pakistanie. Runął w gęsto zaludnionej dzielnicy

Według pierwszych medialnych doniesień, samolot leciał z Lahauru do portu lotniczego Dźinnaha w Karaczi. Samolot runął w jednej z południowych dzielnic Karaczi, będącego największym miastem w Pakistanie. Miejsce, w którym doszło do zdarzenia to rejon gęsto zaludniony. Według nieoficjalnych informacji, maszyna zniszczyła cztery budynki mieszkalne.

– Rozbił się samolot PK 8303, na pokładzie którego było 99 pasażerów oraz 8 członków załogi – powiedział rzecznik państwowej linii lotniczej.

Na miejsce katastrofy ruszyło wojsko oraz służby ratunkowe. Nie wiadomo, ile osób ucierpiało w wyniku zdarzenia.