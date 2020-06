Złe informacje z Ukrainy. Największy przyrost zakażeń od początku epidemii

Dzień wcześniej informowano o 758 infekcjach i była to najwyższa dzienna liczba zakażeń.

Łączny bilans zainfekowanych wzrósł na Ukrainie do 34 063, zmarłych – do 966, a wyzdrowiałych – do 15 447.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreślił na czwartkowym briefingu, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem liczba odnotowywanych w ostatnim tygodniu zakażeń w ciągu doby wzrosła dwukrotnie. Jak ocenił, ma to związek z tym, że Ukraińcy nie przestrzegają koronawirusowych ograniczeń.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej przypadków wykryto w obwodzie lwowskim (171). Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (4135), w Kijowie (4084) i w obwodzie lwowskim (3398).

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 21 tys. testów na koronawirusa; ogółem przeprowadzono ok. 530 tys. testów metodą PCR i ok. 107 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

W związku z rosnącą na Ukrainie liczbą zakażeń rząd przedłużył w środę do końca lipca tzw. adaptacyjną kwarantannę, polegającą na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie.

