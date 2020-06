Czechy: Od 1 lipca koniec z nakazem noszenia maseczek, ale nie w całym kraju

Z wyjątkiem miejsc najbardziej zagrożonych szerzeniem się nowego koronawirusa, noszenie maseczek przestanie obowiązywać w budynkach, transporcie miejskim, taksówkach, a także na świeżym powietrzu podczas imprez masowych.

Obowiązkową ochronę ust i nosów władze wprowadziły 19 marca, a od 25 maja zezwolono na zdejmowanie maseczek podczas przebywania na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dwumetrowego dystansu. Od poniedziałku 22 czerwca zniesiony zostanie obowiązek utrzymywania tej odległości.

Według ministra Adama Vojtiecha, w obecnej sytuacji sanitarnej nie ma potrzeby utrzymywania ograniczeń na poziomie ogólnokrajowym i będą one obowiązywać jedynie lokalnie. Decyzję o ich utrzymaniu lub odwołaniu mają podejmować służby sanitarne, kierując się liczbą zachorowań na COVID-19. Aktualnie miałoby to zastosowanie do Pragi i powiatu karwińskiego położonego w pobliżu granicy z Polską. Minister powiedział, że ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść za tydzień. Podkreślił znaczenie indywidualnej odpowiedzialności, która ma wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa.

Od 1 lipca br. do normalnego funkcjonowania wracają restauracje, bary i kluby nocne, które będą mogły działać bez ograniczeń czasowych. Obecnie muszą zamykać się o godz. 23. Władze zamknęły lokale gastronomiczne 14 marca i stopniowo łagodziły ograniczenia, poczynając od 11 maja.

Vojtiech poinformował także, że od 22 czerwca przywrócone zostaje normalne funkcjonowanie ogrodów zoologicznych i botanicznych, muzeów, zamków, galerii; oznacza to, że w tych miejscach przestanie obowiązywać przelicznik 10 metrów kwadratowych na osobę. W imprezach masowych od poniedziałku będzie mogło uczestniczyć nawet 5 tys. osób, pod warunkiem, że zostaną stworzone oddzielne sektory liczące po 1 tys. osób. Przy braku sektorów limit uczestników ograniczony jest do 1 tys.

