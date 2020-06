Nagła wizyta Benedykta XVI w Niemczech. "Pozostanie tam tak długo, jak to konieczne"

Z informacji przekazanych przez oficjalny portal Stolicy Apostolskiej Vatican News wynika, że Benedykt XVI opuścił rezydencję w Ogrodach Watykańskich (w której mieszka od abdykacji) i udał się do Niemiec, aby być blisko swojego brata. Stan 96-letniego księdza Georga Ratzingera miał nagle się pogorszyć.

Benedykt XVI przybył do Monachium o godz. 11.45. Stamtąd udał się do Ratyzbony, gdzie mieszka jego brat. W oświadczeniu tamtejszej diecezji wezwano wiernych, aby uszanowali wolę braci, którzy poprosili, aby ich "głęboko osobiste spotkanie pozostało prywatne". Oznacza to, że w czasie wizyty nie przewidziano wystąpień publicznych emerytowanego Ojca świętego.

Jak przekazano, Benedyktowi w podróży towarzyszą osobisty sekretarz abp Georg Gaenswein, zastępca dowódcy żandarmerii watykańskiej, lekarz i pielęgniarz.

Vatican News poinformował ponadto, że Benedykt XVI planuje pozostać w Ratyzbonie "tak długo, jak będzie to konieczne".

