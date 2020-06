Szef WHO: Pandemia koronawirusa nawet nie zbliża się do końca

"Większość ludzi jest nadal podatna (na wirusa), pandemia ma jeszcze przestrzeń, w której może się rozwijać" – podkreślił szef WHO i ostrzegł, że "najgorsze może być jeszcze przed nami".

Tedros poinformował też, że w przyszłym tygodniu WHO wyśle zespół śledczy do Chin, by zbadać przyczyny i początki koronawirusa, Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan ostrzegł, że choć podejmowane są "kolosalne wysiłki", by wynaleźć szczepionkę na koronawirusa, nie można wykluczyć, że może się to nie udać. "Nie ma gwarancji sukcesu" – dodał.

Tedros wyraził niedawno nadzieję, że uda się ją opracować w przeciągu najbliższego roku, a jeżeli badania zostaną przyspieszone, nawet wcześniej. Gdy już się to stanie, szczepionka powinna stać się globalnym dobrem publicznym – mówił.

