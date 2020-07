Dożywocie dla Brytyjki, która planowała zamach na katedrę św. Pawła w Londynie

W sądzie Safiyya Amira Shaikh przyznała się do planowania aktów terroryzmu i wymiany informacji, które zachęcały innych do robienia tego samego. Shaikh przyszła do sądu w czarnym hidżabie. Zgodnie z wyrokiem, spędzi za kratami minimum 14 lat, dopiero po tym czasie będzie mogła się starać o przedterminowe zwolnienie.

36-latka, miała być obserwowana przez policję i MI5. Została złapana przez dwóch tajnych oficerów udających kolegów ekstremistów. Udostępniła im swój plan online. Według Guardian, Shaikh powiedziała oficerom o swoim planie, dzieląc się zdjęciami wnętrza kopuły katedry.

Kobieta została aresztowana w październiku ubiegłego roku, kiedy odwołała planowane spotkanie z oficerami.

„Ten konkretny akt terrorystyczny nigdy by się nie wydarzył” - tłumaczył przed sądem obrońca oskarżonej. „W tę akcję zaangażowały się trzy osoby, a dwie pozostałe były tajnymi funkcjonariuszami policji. Nie było bomby i nigdy nie będzie. Nie chciała wysadzić kościoła ludzi, po prostu chciała mieć przyjaciół” - mówił.

Prokuratura jednak utrzymywała, że Shaikh jest „brutalną ekstremistką”, a ​​jej zamiar przeprowadzenia ataku był silny.

Uważa się, że Shaikh była znana śledczym zajmującym się zwalczaniem terroryzmu już w 2016 roku. Prawdopodobnie trzykrotnie była kierowana do programu zapobiegania deradykalizacji w latach 2016-2018.

