Izrael: Komisja parlamentarna uchyliła decyzję rządu ws. obostrzeń przeciwepidemicznych

Tzw. komisja ds. koronawirusa pod przewodnictwem Ifat Szisza-Biton z rządzącej partii Likud zagłosowała za pozostawieniem restauracji otwartych, o ile przestrzegane są wytyczne sanitarne i zasady dystansu społecznego między klientami. Media izraelskie, m.in. portal Walla! czy dziennik "Israel Hajom", piszą we wtorek o ciągłym i wprowadzającym zamęt siłowaniu się między ministerstwem zdrowia a komisją Knesetu, mimo że zarówno szef resortu Juli Edelsztejn, jak i Szisza-Biton należą do tej samej partii.

Na wniosek resortu zdrowia rząd nakazał zamknięcie restauracji zaledwie kilka dni temu, a następnie odłożył wdrożenie nakazu w wyniku presji publicznej i groźby obywatelskiego nieposłuszeństwa ze strony organizacji zrzeszających restauratorów. Z powodu kryzysu wywołanego pandemią izraelska gospodarka ma się skurczyć o 6 proc. w 2020 roku, a bezrobocie wynosi obecnie 21 proc. Sytuacja ekonomiczna jest więc bezpośrednim powodem, dla którego społeczeństwo odrzuca propozycje rządowe dotyczące nowych ograniczeń.

Oprócz tego wiele wprowadzonych już środków, takich jak zamknięcie plaż i publicznych basenów, zostało w ostatnich dniach złagodzonych przez komisję ds. koronawirusa, ponieważ opinia publiczna miała je za przesadzone. Jednak częste odwoływanie obostrzeń wywołały też frustrację, zamieszanie i większą złość społeczeństwa – zwraca uwagę AP.

Sondaże pokazują, że mniej niż 30 proc. opinii publicznej ufa, że premier Benjamin Netanjahu poradzi sobie z kryzysem. W zeszłym tygodniu dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w demonstracjach przeciwko jego rządom. Pod koniec maja Izrael po dwóch miesiącach ogólnokrajowej kwarantanny zatrzymał w dużej mierze pandemię. Liczba zakażeń wzrosła jednak gwałtownie w ciągu kilku tygodni od zniesienia ograniczeń do prawie 2 tys. infekcji dziennie w zeszłym tygodniu.

We wtorek po raz pierwszy odnotowano 30 tys. przypadków aktywnych, a odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wzrósł do 8 proc. – podał portal Ynet. Liczący 9 mln mieszkańców Izrael zgłosił do tej pory ponad 53 tys. zakażeń i 424 zgony.