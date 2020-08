Litwa, Łotwa i Estonia wprowadzają kwarantannę dla powracających z Polski

Wprowadzenie kwarantanny ma związek z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Wcześniej taką decyzję podjęła Ukraina.

Wyjątkiem od wymogu są osoby, które udają się do tych państw do pracy. Na przykład polscy rolnicy, którzy na Litwę przyjeżdżają uprawiać rolę. Samoizolacja będzie też obowiązywała wszystkie osoby, które wróciły na Litwę z Cypru. Obcokrajowcom z Holandii i Islandii w ogóle nie będzie wolno na Litwę wjechać. Litwa przyjmuje, że przymusowej kwarantannie muszą poddać się osoby przybywające do niej z krajów, w których wskaźnik zachorowalności na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni przekroczył 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców (tak jest w przypadku Polski, bo według danych Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób wskaźnik zachorowalności wynosi u nas 20,1).

Jeśli liczba zakażeń na koronawirusa przekroczy u nas 25 na 100 tys. mieszkańców, Litwa wprowadzi zakaz wjazdu z Polski. Lista krajów jest aktualizowana co piątek.

Rekord zakażeń

Mamy 843 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w sobotnim komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: śląskiego (208), mazowieckiego (131), małopolskiego (124), wielkopolskiego (54), pomorskiego (53), podkarpackiego (44), dolnośląskiego (35), łódzkiego (31), warmińsko-mazurskiego (29), lubuskiego (25), kujawsko-pomorskiego (24), lubelskiego (22), zachodniopomorskiego (21), opolskiego (17), świętokrzyskiego (13), podlaskiego (12).

Resort zdrowia przekazał też informację o śmierci kolejnych 13 zakażonych. Zmarli to osoby w wieku 59-89 lat. "Większość osób miała choroby współistniejące" – wskazano w komunikacie.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w sobotę do 51 167, z czego 1 800 osób zmarło. W szpitalach przebywa obecnie 1928 osób, a pod respiratorem jest 72 chorych. Wyzdrowiało 36 tys. 403 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 9256 osób, a kwarantanną – 107 tys. 229 osób.

Czytaj także:

Dania: Rząd nie zniesie restrykcji w związku ze wzrostem liczby zakażeńCzytaj także:

USA: Zachowanie dystansu społecznego powiązane z zamożnością mieszkańców