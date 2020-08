Cejrowski: Jak zirytować wodza

Większość podróżników, gdy trafia do któregoś z dzikich plemion, unika konfrontacji. Starają się nikogo nie obrazić, nie łamać tabu. To w zasadzie dobre – zasady uprzejmości – ale ważniejsza jest zasada równowagi. Jeżeli wódz ma cię szanować, to nie możesz być miękkim kapciem, który we wszystkim ustępuje i ostatecznie przestaje być sobą. Gdy oni tańczą dookoła ogniska, wznosząc modły, ja siedzę z boku i zmawiam różaniec.

– Co robisz? – pyta wódz.

– To samo, co oni tam – odpowiadam.

– Jak? – pyta wódz.

– Tam jest kółko, tańczą w kręgu. I tu jest kółko, na różańcu. Oni śpiewają w kółko to samo i ja zmawiam w kółko to samo.

– A czemu nie tańczysz?

– Tańczą moje palce, na różańcu. Tak samo jak ich nogi, tam na placu.