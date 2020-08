Nowe nagranie Cichanouskiej. Apeluje do rodaków

Opozycjonistka zaapelowała do rodaków o podpisy pod petycją wzywającą do ponownego przeliczenia głosów.

– My, zwolennicy zmian, stanowimy większość. Istnieją na to dokumenty – kopie protokołów komisji wyborczych. Tam, gdzie komisje uczciwie liczyły głosy, moje poparcie wahało się od 60 do 70 procent. Białorusini już nigdy nie będą chcieli żyć z obecną władzą. Nikt nie wierzy w zwycięstwo Alaksandra Łukaszenki – stwierdziła.

– Władze zamieniły pokojowe wyjście obywateli na ulice w krwawą masakrę. Sytuacja jest krytyczna. Z bólem patrzę na to, co dzieje się w naszym kraju w ostatnich dniach. Dla mnie i jestem pewna, że dla każdego z nas, zwolenników zmian, życie ludzkie jest najcenniejsze –zapewniła, prosząc władze o zaprzestanie przemocy na ulicach.

W jej wystąpieniu pojawił się jeszcze jeden apel. Cichanouska chce, aby Białorusini podpisali petycję, że na nią głosowali i domagali się ponownego przeliczenia głosów w obecności niezależnych obserwatorów oraz, żeby domagali się śledztwa ws. sfałszowania wyników niedzielnego głosowania.

Cichanouska od wtorku przebywa na Litwie. Jej mąż został aresztowany na Białorusi. Ich dzieci na Litwę zostały wywiezione jeszcze przed białoruskimi wyborami prezydenckimi.

Czytaj także:

Z więzień dochodzą krzyki, torturują osadzonych. Dramatyczne relacje z białoruskich aresztów