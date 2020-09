Johnson straszy UE zerwaniem negocjacji. Wyznaczył termin

Johnson stwierdził, że Wielka Brytania może odejść od rozmów w ciągu kilku tygodni, zaznaczając, że wyjście bez umowy byłoby korzystne dla Wielkiej Brytanii.

"Wchodzimy teraz w ostatnią fazę naszych negocjacji z UE. UE wyraziła się bardzo jasno co do harmonogramu. Ja również. Porozumienie z naszymi europejskimi przyjaciółmi musi zostać zawarte przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 15 października, jeżeli ma ono wejść w życie do końca roku" – stwierdził, zaznaczając, że "nie ma sensu myśleć o terminach, które wykraczają poza ten punkt".

"Jeśli do tego czasu nie będziemy w stanie się porozumieć, to nie widzę możliwości, by została zawarta między nami umowa o wolnym handlu, więc powinniśmy to zaakceptować i iść dalej" – dodawał brytyjski premier.

W sytuacji impasu w rozmowach Johnson powiedział, że porozumienie byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby negocjatorzy UE byli gotowi „przemyśleć swoje obecne stanowisko”. Z kolei UE zarzuca Wielkiej Brytanii, że nie negocjuje na poważnie.

Czytaj także:

Wielka Brytania: 2988 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 22 majaCzytaj także:

Wielka Brytania: Niespójne decyzje ws. kwarantanny dezorientują turystów