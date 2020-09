Szokujące zasady przyznawania Oscarów. Bez kobiet, LGBT, mniejszości rasowych film nie będzie się liczył

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że od 2022 roku będą stopniowo wdrażane, a całkowicie wejdą w życie w 2024 roku, nowe zasady weryfikacji produkcji, które powalczą o Oscara w kategorii najlepszy film. Wprowadzono cztery standardy, z których przynajmniej dwa będą obligatoryjne.

Pierwsza kategoria dotyczy standardów reprezentacji na ekranie. Aby standard został spełniony musi zostać wdrożony przynajmniej jeden z warunków wskazanych przez Akademię. 1. przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub znaczącej roli drugoplanowej musi mieć inne rasowe pochodzenie. 2. Przynajmniej 30 proc. aktorów w drugoplanowych i epizodycznych rolach musi reprezentować co najmniej dwie spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. 3. Główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Są również standardy dotyczące ekip i zespołów twórczych, tu również obowiązuje spełnienie przynajmniej jednego założenia. 1. Casting, zdjęcia, muzyka, kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty specjalne, scenariusz: co najmniej dwa z powyższych działów powinny być kierowane przez osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące. 2. Co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszość rasową lub etniczną. 3. Co najmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinny reprezentować mniejszość rasową lub etniczną. 4. Co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące

Jeśli chodzi o standardy obecności w branży, konieczne jest spełnienie obu warunków. 1 Duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, głuchonieme zaś małe studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś z powyższych grup. 2. Studia, dystrybutorzy, firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym te grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

Na koniec wyznaczono standardy komunikacji z widownią. Studio lub firma producencka muszą mieć w zespołach zajmujących się reklamą, dystrybucją, PR-em co najmniej kilka osób na kierowniczych stanowiskach, które reprezentują poniższe grupy: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, niedosłyszące.

