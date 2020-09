"Hiena Europy wykorzystuje słabość Rosji"

Rzecz jasna, z perspektywy oficjalnej Moskwy wszelkie pretensje Warszawy w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem są nie tylko niesprawiedliwie, ale niedorzeczne, absurdalne, albo i nawet cyniczne. Rosyjskie media przedstawiają wniosek o areszt dla kontrolerów lotu jako kolejny przejaw agresywnej, polskiej rusofobii. Jednoznaczny w swojej ocenie jest Maksym Sokołow. Swój felieton na ten temat opublikował na łamach portalu rządowej agencji informacyjnej RIA Nowosti.

Sokołow powtarza wszystkie najbardziej nieprzychylne dla strony polskiej tezy, jakie pojawiały się w rosyjskiej propagandzie. Oczywiście, z tego punktu widzenia Rosja nie ma sobie nic do zarzucenia, zaś całą winę za tragedię ponosi Warszawa. Jest też wątek "paranoi" Antoniego Macierewicza, w którego ocenie kremlowskie media są jednoznaczne. Według Sokołowa to nie przypadek, że Polska właśnie teraz sięga po temat Smoleńska. Artykuł nosi wymowny tytuł: "Hiena Europy potwierdza swoją reputację". Jak wiadomo, tę nieprzychylną opinię o nas wyraził Winston Churchill, komentując zajęcie Zaolzia po rozbiorze Czechosłowacji. Rosyjscy komentatorzy, zazwyczaj niezwykle niechętni Churchillowi, tę jego frazę powtarzać uwielbiają. "Polska nie mogła nie wnieść swojego wkładu do nadzwyczajnego pogorszenia relacji Rosji z Europą" – pisze Sokołow. "Struktury unijne dziś są na tyle zaangażowane w aferę wokół Nawalnego, że utraciły poczucie umiaru" – dodaje. Jego zdaniem Polska chce wykorzystać antyrosyjskie nastawienie Zachodu, żeby ugrać swoją korzyść, czyli… wyjaśnić sprawę Smoleńska.

Jak zwykle, z perspektywy kremlowskiej propagandy Rosja jest "oblężoną twierdzą", którą Zachód chce podbić, przy pomocy tradycyjnie rusofobicznej „hieny Europy”…