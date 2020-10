Mocne wystąpienie Jakiego w PE. "Bezczelne niemieckie ataki"

"Musiałem dziś w PE odpierać bezczelne niemieckie ataki na Polskę i arogancję instytucji europejskich. Tak bardzo chcą uderzyć w Polskę, że zaprzeczają sami sobie" – napisał Jaki na swoim profilu na Facebooku.

Europoseł mówił o toczących się wobec Polski i Węgier postępowaniach w ramach art. 7. Zwrócił uwagę, że podejmowane procedury nie mają podstawy prawnej. – Chcecie bronić prawa, a sami to prawo łamiecie – stwierdził.

Polityk pytał na forum izby, czy można krytykować europejskiego komisarza, bo jeżeli nie, to "może połączycie budżety posłów z praworządnością i nam będziecie obcinali środki?". – Zobaczcie do jakiego absurdu doszliśmy – powiedział.

Jaki podkreślił, że sposób powoływania sędziów w Polsce uznano za skandaliczny, a identyczne rozwiązania w Hiszpanii za zgodne z prawem. – Czy dla Polski i Hiszpanii są jakieś inne traktaty? – pytał.

– To jest i tak jeszcze nic, bo w Niemczech o tym, kto będzie sędzią, decydują już tylko politycy i piszecie, że to jest stabilny system, a nie upolityczniony – mówił.

– Ktoś z państwa jest ciekawy, co będzie za rok. Ja wiem, co będzie. Za rok będzie dokładnie to samo. Będziecie pokazywali, że w Polsce jest źle, a wszędzie indziej jest tak samo, mimo że w Polsce nie ma żadnego rozwiązania, którego by nie było w innym państwie – przekonywał europoseł.

Czytaj także:

Skandal w niemieckim radiu. "Sfałszowaliśmy" słowa o Polsce