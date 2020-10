WHO apeluje do europejskich rządów

Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Henri Kluge zaapelował we wtorek do rządów państw europejskich, by nie rezygnowały z walki ze znużeniem społeczeństwa reżimem sanitarnym, spowodowanym pandemią koronawirusa. Zachęcił przy tym władze do kreatywności.