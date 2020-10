Francja: Parlament wydłuża możliwość aborcji

Projekt autorstwa centrolewicowych polityków poparło 102 deputowanych do izby niższej parlamentu. Przeciw było 65.

Inicjatorzy tego projektu przekonują, że możliwość dokonania aborcji powinna zostać wydłużona o dwa tygodnie, ponieważ tysiące Francuzek po 12. tygodniu ciąży wyjeżdża za granicę i tam przechodzi zabieg.

Olivier Véran, francuski minister zdrowia, skierował projekt ustawy do komisji doradczej ds. etyki, która ma wydać werdykt, zanim ustawa trafi do Senatu, wyższej izby francuskiego parlamentu.

Oficjalne dane opublikowane we września pokazują, że liczba aborcji we Francji osiągnęła rekord w 2019 roku i jest najwyższa na przestrzeni ostatnich 30 lat. W ubiegłym roku przeprowadzono w tym kraju 232 244 aborcje, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2018, kiedy odnotowano 224 023 zabiegi.

Aborcja do 10. tygodnia ciąży została zalegalizowana we Francji w 1975 roku. W 2001 roku termin przedłużono do 12 tygodni.