Koronawirus w Europie. Raport

AUSTRIA

Austria wprowadzi we wtorek ogólnokrajowy lockdown w celu opanowania rosnących zakażeń koronawirusem – powiadomił w sobotę kanclerz Sebastian Kurz, potwierdzając wcześniejsze doniesienia Reutera, oparte na projekcie dekretu rządowego. Kwarantanna ma potrwać do 6 grudnia włącznie.

Zostaną zamknięte wszystkie sklepy, których działalność nie jest nieodzowna. Czynne będą placówki z najpotrzebniejszymi artykułami, apteki, banki, urzędy pocztowe - podaje AFP.

SZWECJA

Według najnowszych doniesień gazety „Ekuriren”, wiosną tego roku placówki opiekuńcze w Szwecji otrzymały polecenie umieszczenia w dokumentacji medycznej pensjonariuszy oceny ich stanu zdrowia w dziewięciostopniowej skali bazującej m.in. na ich wieku, przebytych chorobach i stopniu samodzielności. To właśnie te czynniki - w przypadku zakażenia koronawirusem - miały decydować o tym, czy dana osoba zostanie przyjęta do szpitala. „Ekurien” określa to jako formę "prewencyjnej selekcji", która nie powinna mieć miejsca, ponieważ w myśl przepisów konieczna była indywidualna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza.

WŁOCHY

Na oddziałach reanimacji i intensywnej terapii pierwszeństwo w dostępie do leczenia powinni mieć ci pacjenci z COVID-19, co do których jest większa nadzieja na przeżycie – to zalecenie włoskiego stowarzyszenia anestezjologów i reanimatorów.

Wiek nie może być jedynym kryterium, decydujący musi być ogólny obraz kliniczny – taką wskazówkę cytują włoskie media, informując o opracowanym w ostatnich dniach dokumencie dotyczącym „rekomendacji etyki klinicznej” w związku z kryzysem na tle pandemii koronawirusa i sposobem postępowania wobec chorych.

NIEMCY

W swoim sobotnim podcaście kanclerz Niemiec Angela Merkel uprzedziła, że poluzowanie obostrzeń w listopadzie jest mało prawdopodobne. W obliczu utrzymującej się w Niemczech wysokiej liczby zakażeń rząd nie daje na to żadnej nadziei. Kanclerz ostrzegła też Niemców przed długimi zimowymi miesiącami.