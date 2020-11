Koronawirus. Włochy: Spadek liczby zgonów i zakażeń

Pozytywny wynik był w 15 proc. testów. W sobotę informowano o 692 zgonach i ponad 34 tys. nowych przypadków oraz 237 tys. przeprowadzonych badań.

Oficjalny bilans zgonów od początku epidemii w lutym wzrósł do 49 823. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Włoszech przekroczyła 1,4 mln. Wyzdrowiało ponad 550 tys. ludzi. Zakażonych wirusem jest obecnie co najmniej 805 tys. osób, co jest nowym rekordem epidemii w kraju.

W szpitalach przebywa ponad 34 tys. chorych na COVID-19, o 216 więcej niż w sobotę. Na oddziałach intensywnej terapii zajęte zostały 43 kolejne łóżka; przebywa tam 3801 pacjentów. W Lombardii jest ponad 5 tys. nowych zakażeń.

W stołecznym regionie Lacjum łączna liczba potwierdzonych dotąd przypadków koronawirusa przekroczyła 100 tys. Średnia wieku osoby zakażonej to 45 lat. W autonomicznej prowincji Górna Adyga przeprowadzono w weekend masową operację dobrowolnych, bezpłatnych i błyskawicznych testów na obecność koronawirusa. Poddało się jej około 350 tysięcy osób z liczącej ponad pół miliona ludności. Tym samym plan zakładający przebadanie 70 proc. mieszkańców został zrealizowany - ogłosiły miejscowe władze sanitarne. Pozytywny wynik dało 1,1 proc. testów. Wykryto w nich ponad 3 tys. bezobjawowych przypadków zakażenia.