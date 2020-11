Kaligula z Tajlandii

Eksperci z WHO pojadą do Wuhan. Będą badać, skąd wziął się koronawirus

Do Wuhan pojadą specjaliści WHO, aby zbadać, jak doszło tam do zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2, co zapoczątkowało pandemię. Nic jednak nie wskazuje na to, że patogen ten jest dziełem człowieka – mówi Peter Ben Embarek z WHO.