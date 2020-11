Ta metoda może ratować życie chorych na COVID-19

Nazwa metody to skrót od Continuous Positive Airway Pressure – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Polega na stosowaniu pompy powietrznej, podłączonej do specjalnej maski, która przykrywa nos albo usta i nos pacjenta. Tego rodzaju wspomaganie stosowane jest głównie w leczeniu bezdechu sennego (najskuteczniejsza ze znanych metod leczenia), ale także w niewydolności oddechowej. Wytwarzane przez pompę CPAP nadciśnienie sprawia, że drogi oddechowe nie zapadają się, co ułatwia oddychanie. Dzięki CPAP u pacjentów z bezdechem obniża się ciśnienie tętnicze krwi.

Według danych NHS England 96 proc. osób, które zmarły z powodu COVID-19 miało co najmniej jedną poważną chorobę towarzyszącą, a większość - ponad 80 lat. W przypadku pacjentów z ciężkim ostrym zespołem oddechowym COVID-19 może powodować obrzęk i zapaść płuc. U takich osób CPAP ułatwia oddychanie.

Dr Luigi Sedda z Lancaster University przeanalizował wyniki zespołu z Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals NHS Trust (WWL). W szpitalu tym zespół kierowany przez dr Abdula Ashisha użył aparatów CPAP w przypadku pacjentów z COVID-19. Na razie udało się pomóc prawie stu pacjentom.

Badania przeprowadzone przez zespół wykazały, że w warunkach ograniczonego dostępu do łóżek na oddziale intensywnej terapii leczenie może być skutecznie realizowane przy użyciu CPAP.

– Pokazujemy, że ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) w pierwszych dniach hospitalizacji wydaje się ratować od 10 do 20 proc. pacjentów – powiedział dr Sedda. – Należy jednak podkreślić, że było to badanie pilotażowe z małą liczebnością próby, chociaż pocieszające dowody zaczynają pojawiać się gdzie indziej – dodał.

Specjalista od chorób układu oddechowego, dr Ashish, powiedział: "Stosowanie CPAP we wczesnej fazie choroby zapobiega pogorszeniu się stanu pacjenta, dzięki czemu można uniknąć inwazyjnych technik wentylacji. Ponieważ CPAP jest łatwo dostępny i można go stosować na oddziale, wykazaliśmy, że jego wczesne stosowanie może być bardzo skutecznym sposobem leczenia ciężkiego zapalenia płuc w COVID-19. Opracowaliśmy lokalne protokoły, modyfikując nasze istniejące urządzenia CPAP, aby zapewnić dobre wyniki".

Naukowcy odkryli również, że wczesne zastosowanie CPAP może potencjalnie zmniejszyć uszkodzenie płuc podczas najgorszego zakażenia COVID-19 i umożliwia pacjentowi wyzdrowienie po stanach zapalnych. Jednak CPAP zastosowany później nie zapobiega uszkodzeniu płuc, co prowadzi do dodatkowego stanu zapalnego i zmniejszenia szans na przeżycie.

