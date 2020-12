Trudna sytuacja w Szwecji. Rząd zamyka szkoły średnie

Premier Stefan Loefven na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zaapelował do młodzieży o odpowiedzialność i unikanie spotkań. Podkreślił, że nauczanie na dystans "nie jest przedłużeniem ferii świątecznych".

Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella obecnie "rozprzestrzenianie się koronawirusa jest większe wśród dzieci i młodzieży w stosunku do innych grup". Jak dodał, celem zamknięcia szkół średnich jest ograniczenie ruchliwości tej grupy m.in. w godzinach szczytu w transporcie publicznym.

Pogorszenie sytuacji

Jeszcze we wtorek Tegnell mówił raczej o problemach organizacyjnych w placówkach wynikających z nieobecności pozostających w izolacji uczniów lub o poczuciu strachu przed zachorowaniem.

Według gazety "Expressen" liczba zgonów na COVID-19 w Szwecji ponownie zaczyna rosnąć w tempie podobnym, jakie miało miejsce wiosną, gdy epidemia mocno dotknęła kraj. W czwartek odnotowano 35 zgonów, a w środę aż 174 – najwięcej w ciągu doby od początku pandemii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa to 7007.

Tegnell uważa jednak, że "zgony rejestrowane są z dużym opóźnieniem, a liczba osób przyjętych do szpitala w związku z COVID-19 zaczyna zmniejszać się". – Czy osiągniemy poziom umieralności z wiosny zależy od tego, na ile jako społeczeństwo przestrzegać będziemy zaleceń – stwierdził.

Obecnie na oddziałach intensywnej terapii przebywa 249 pacjentów, o 38 więcej niż tydzień temu.

Szwedzka taktyka walki z epidemią

W Szwecji wciąż nie obowiązuje zalecenie o zasłanianiu ust oraz nosa w miejscach publicznych, choć w środę WHO zaostrzyła swoje wytyczne dotyczące noszenia maseczek, rekomendując je m.in. w sklepach oraz miejscach pracy. Pytany o to Tegnell, po raz kolejny powiedział, że jego zdaniem "lepiej zachowywać dystans". Dopytywany o nieufność do rad ekspertów międzynarodowych odpowiedział: "Długo nie będziemy wiedzieć, kto ma rację WHO czy my (szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego)".

Władze Szwecji w porównaniu z innymi krajami późno zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji. Najpierw od połowy października poszczególne regiony zaczęły zaostrzać zalecenia, np. apelując o rezygnację z zakupów w centrach handlowych. Dopiero pod koniec listopada rząd ustanowił limit uczestników zgromadzeń publicznych do 8 osób oraz zakazał serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych po godz. 22.

