Legenda amerykańskiego dziennikarstwa w szpitalu z powodu COVID-19

Larry King przez blisko 25-lat pracował dla CNN, gdzie moderował własny program "Larry King Live". Ma na swoim koncie blisko 40 tys. wywiadów. Rozmawiał ze wszystkimi prezydentami USA urzędującymi od 1974 r. Przeprowadził wywiady m.in. z Margaret Thatcher, Michaiłem Gorbaczowem, Władimirem Putinem i przywódcą Palestyńczyków Yasserem Arafatem. Wśród jego rozmówców była Nancy Reagan, Barbara Bush i Tony Blair. Jego gośćmi byli też: Frank Sinatra, Marlon Brando, Barbra Streisand, Madonna i Michael Jordan.

Stan 87-letniego dziennikarza jest poważny, ale stabilny. Problemem są choroby poboczne, King cierpi bowiem na cukrzycę typu 2, raka płuc i ma za sobą kilka zawałów - podała CNN powołując się na rodzinę dziennikarza.

Lary King, a właściwie Leib Harvey Zeiger, pochodzi z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Galicji (Kołomyja) oraz Wileńszczyzny.

Lary King jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci w amerykańskim dziennikarstwie telewizyjnym - podkreślają agencje. "Podwinięte rękawy koszuli, szelki, barwne krawaty i okulary w ciężkiej oprawie to charakterystyczne rysy tworzące jego wizerunek medialny" - pisze w niedzielę rano francuski portal France 24.

King rozpoczął karierę dziennikarską w 1957 r., gdy podjął pracę w radio. Od 1978 r. prowadził nocny talk-show na falach Mutual Radio Network. W czerwcu 1985 zatrudniono go w telewizji CNN, gdzie był gospodarzem nadawanego z Los Angeles "Larry King Live". W 2012 r., dwa lata po odejściu z CNN, zaczął prowadzić program "Larry King Now" w płatnej, internetowej Ora TV, którą założył. W 2013 r. wystartował jego kolejny program "Politykując z Larrym Kingiem" (Politicking with Larry King). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

Czytaj też:

"Może przestanie Pani obrażać inteligencję Polaków?". Tarczyński bezlitosny dla jednej z zaszczepionych aktorekCzytaj też:

Prezes ARM pogrąży władze uczelni? "Nie było żadnej dodatkowej puli dawek szczepionek dla WUM"