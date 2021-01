Możliwe, że jeszcze dziś Europejska Agencja Leków dopuści szczepionkę Moderny

Od końca grudnia w całej Unii Europejskiej prowadzone są szczepienia preparatem Pfizera/BioNTechu. Jak informował wcześniej Reuter, ajprawdopodobniej w środę do użytku na terenie UE zostanie dopuszczona szczepionka amerykańskiej firmy Moderna.

– Wiele wskazuje na to, że dziś, bądź w ciągu najbliższych dwóch dni, zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej kolejna szczepionka firmy Moderna. Mamy z firmy Moderna deklarację, mamy podpisaną umowę, że do końca I kwartału 2021 roku do Polski zostanie dostarczonych ok. 800 tys. dodatkowych dawek, czyli kolejne 400 tys. osób, które mogą być zaszczepione – powiedział tym konktekście na antenie Radia Zet szef KPRM Michał Dworczyk

Pozwolenie EMA na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciw COVID-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terytorium Wspólnoty.

