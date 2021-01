Porwano ich i zamordowano w Boże Narodzenie. "Ostrzeżenie dla chrześcijan we wszystkich częściach świata"

Islamscy ekstremiści w ostatnie święta Bożego Narodzenia zaatakowali Garkidę w stanie Adamawa. Napadali na sklepy oraz domy. W czasie ataku zamordowano 6 chrześcijan oraz porwano kolejnych 11.

Na filmie datowanym na 29 grudnia widać, jak ekstremiści poniżają ofiary, a następnie je mordują po kolei. Przed egzekucją porwani musieli podać swoje imiona oraz powiedzieć "jestem chrześcijaninem".

– To jest ostrzeżenie dla chrześcijan we wszystkich częściach świata oraz w Nigerii. Nie zapomnieliśmy, co zrobiliście naszym braciom w Zangon Kataf i innych częściach Nigerii. Użyjcie głów tych pięciu braci, aby kontynuować bezbożne obchody –przekazał terrorysta.

– Niech krew tych męczenników wciąż przemawia w imię Ewangelii. Niech Kościół nie będzie przestraszony i zniechęcony w imieniu Jezusa – stwierdził chrześcijański przywódca z północnej Nigerii, Moses Abarshi, jednocześnie prosząc o modlitwę.

