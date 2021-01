Koronawirus a utrata węchu. Większość chorych odzyskuje go w ciągu pół roku

Aż 86 proc. pacjentów z łagodnym COVID-19 ma zaburzenia węchu; w umiarkowanie ciężkich i ciężkich przypadkach jest to mniej niż 10 proc. – informuje pismo "Journal of Internal Medicine”. Jedynie u 5 proc. pacjentów węch nie wraca do normy po pół roku.