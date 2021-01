"Odezwał się prawdziwy demokrata...". Minister odpowiada Budce

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka skomentował w mediach społecznościowych ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

"Gdy w Waszyngtonie polala się krew i doszło niemal do próby zamachu stanu, politycy PiS przypuścili atak na...opozycję w Polsce" – napisał na Twitterze polityk. Jego zdaniem, pokazuje to, że prócz populistycznych haseł, skrajnej nienawiści i podziałów nie mają niczego do zaproponowania Polakom. Swój wpis opatrzył hasztagiem #PatoWładza.

Szefowi PO postanowił odpowiedzieć minister Michał Wójcik. "Odezwał się prawdziwy demokrata, który niemal w każdym wywiadzie podważa konstytucyjny porządek, nie ma niczego do zaproponowania i jest sztandarowym przykładem działacza spod znaku 'ulica i zagranica'" – podkreślił polityk Solidarnej Polski.

Wczoraj wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Obrady trzeba było przerwać. W Waszyngtonie wprowadzono godzinę policyjną. W wyniku zamieszek zginęły cztery osoby.

