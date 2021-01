Twitter na stałe zablokował konto Donalda Trumpa

"Po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta @realDonaldTrump i otaczającego ich kontekstu – w szczególności sposobu, w jaki są one odbierane i interpretowane na Twitterze i poza nim – trwale zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy" – czytamy w komunikacie Twittera.

"W kontekście przerażających wydarzeń w tym tygodniu, w środę jasno daliśmy do zrozumienia, że dodatkowe naruszenia zasad Twittera mogą skutkować takim właśnie działaniami" – dodano.

Blokada na Facebooku i Twitterze

W środę Facebook i należący do niego serwis Instagram oraz Twitter zdecydowały się na zablokowanie kont prezydenta Donalda Trumpa w związku z zamieszkami w Waszyngtonie. Twitter poinformował, że tymczasowa blokada (na 12 godzin) może zostać przedłużona. Facebook z kolei zablokował konto prezydenta Trumpa na "czas nieokreślony".

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.

Według mediów, w wyniku zamieszek zmarło 5 osób.

