Schwarzenegger o Trumpie: Wkrótce będzie nieważny jak stary tweet

– Tłum nie strzaskał jedynie szyb na Kapitolu, lecz także idee, które braliśmy za pewne; nie wyważył jedynie drzwi do siedziby amerykańskiej demokracji, lecz podeptał zasady, w oparciu o które stworzono nasze państwo – mówi aktor w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Prezydent Trump dążył do obalenia wyników uczciwych wyborów, dążył do przewrotu, za pomocą kłamstw wprowadzając ludzi w błąd. Mój ojciec i nasi sąsiedzi także zostali zwiedzeni kłamstwami i wiem, do czego takie kłamstwa prowadzą – powiedział Arnold Schwarzenegger, nawiązując do swojego austriackiego pochodzenia.

Były gubernator Kalifornii (z ramienia Partii Republikańskiej), przypomniał, że urodził się w 1947 r. w Austrii. Opowiedział o Nocy Kryształowej: – Była to noc prześladowań Żydów przeprowadzona w 1938 r. przez nazistowski odpowiednik Proud Boys (skrajnie prawicowy ruch w USA - red.).

Jego zdaniem wszystko zaczęło się od kłamstw i nietolerancji. – Pochodzę z Europy, więc widziałem na własne oczy, jak sprawy mogą wymknąć się spod kontroli – mówił. Arnold Schwarzenegger wspominał, że w młodości był otoczony przez ludzi, którzy "zapijali swe poczucie winy za udział w najokrutniejszym reżimie w historii". Trumpa nazwał nieudanym liderem, który przejdzie do historii jako najgorszy prezydent: – Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce będzie tak nieważny jak stary tweet.

