"To jest wojna". Owsiak przekazał na licytację WOŚP swój obraz

– Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była gotowa, by 10 stycznia po raz 29. grać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 1362 Sztaby, mimo pandemii, bardzo, bardzo wiele osób chciało z nami grać. Pokonaliśmy mnóstwo różnych przeciwności, aby zorganizować sztaby i nadal jesteśmy gotowi, jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać pieniądze, aby ratować zdrowie i życie Polaków – poinformował w grudniu Jerzy Owsiak.

Przedmiot do wylicytowania przekazał m.in. sam szef. Trudne nie zauważyć, że przekazany obraz wpisuje się w trwający spór społeczno-polityczny na temat aborcji.

– To jest mój obrazek, moje dzieło, które przekazałem na WOŚP. Po pewnym wieczornym dniu, kiedy wróciłem do domu, narysowałem to. Jest moc – pochwalił się Owsiak. Na obrazie ukazano czerwony piorun, symbol Strajku Kobiet. Jest także towarzyszące wulgarnym protestom hasło "To jest wojna".

– Zróbmy wszystko, aby hasło "Wygrywamy", było tym hasłem, które jednoczy nas wszystkich. Ludzi dobrych, ludzi, którzy patrzą na nasz kraj z optymizmem, którzy chcą, aby ten kraj był szanowany wszędzie na całym świecie – nawoływał szef WOŚP.

Pieniądze w ramach najbliższej zbiórki charytatywnej WOŚP będą zbierane na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

