Rewolucja gender w szkołach w Wirginii. Chłopcy w łazienkach dla dziewczynek

"Modelowe zasady traktowania uczniów transpłciowych w szkołach publicznych w Wirginii", opracowane przy udziale różnych specjalistów edukacyjnych i studentów, wprowadzają rewolucję w zakresie norm obowiązujących obecnie w placówkach. W dokumencie czytamy m.in., że:

– Brak użycia preferowanego zaimka ucznia transpłciowego może narazić nauczycieli lub uczniów na postępowanie dyscyplinarne;

– Szkoły powinny pomagać uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących "tożsamości płciowej" bez informowania rodziców;

– Uczniowie powinni mieć możliwość korzystania z tych samych przebieralni lub miejsc noclegowych, co osoby o różnej płci biologicznej w oparciu o "tożsamość płciową". Aby to zrobić, nie wymagałoby to żadnych dowodów ani potwierdzenia takiej tożsamości;

– Personel szkoły jest ostrzegany, aby nie pytać o płeć nikogo wchodzącego do toalety;

– Personel szkoły może być zmuszony do zgłaszania rodziców, jeśli uczniowie są "wykorzystywani, zaniedbywani lub narażeni na wykorzystywanie lub zaniedbanie", bo rodzice nie wspierają twierdzenia dziecka o tożsamości płciowej innej niż płeć w chwili urodzenia.

Polityka ta jest następstwem uchwalenia dwóch ustaw przez Zgromadzenie Ogólne Wirginii w 2020 r., które wymagają od Departamentu Edukacji stanu Wirginia "opracowania modelowych zasad postępowania z uczniami transpłciowymi w publicznych szkołach podstawowych i średnich". Nowe przepisy nakazują radom szkolnym przyjęcie na rok szkolny 2021–2022 nowo opracowanej polityki, takiej jak powyższa. Pracownicy grup wsparcia takich osób twierdzą, że te zasady są "najlepsze dla nich studentów i ich rodzin".

Niektóre organizacje z siedzibą w Wirginii argumentowały, że być może takie rzeczy nie leżą jednak w najlepszym interesie rodzin z Wirginii.

Konferencja katolicka w Wirginii zauważa: "Jeśli projekt tych zasad zostanie zatwierdzony, podważyłoby to zaangażowanie rodziców w życie ich dzieci w szkole i zagroziłoby prywatności cielesnej i bezpieczeństwu wszystkich uczniów. Podejmijcie działania w celu ochrony dzieci i praw rodziców w szkołach publicznych. (…) Szkoły nie powinny godzić się ze szczególnie szkodliwym poglądem, że wiek młodzieńczy to odpowiedni czas, aby zachęcać do nieodwracalnych "zmian płci""

Jak dodaje, "Modelowe zasady" stanowią próbę nie tylko agresywnej ingerencji w prywatność rodzin w Wirginii, ale także postawienia dzieci przeciwko ich opiekunom prawnym.

