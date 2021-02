Co z Jedwabnym Szlakiem?

Po dojściu do władzy Donalda Trumpa, dbającego przede wszystkim o interes Stanów Zjednoczonych, Polska stonowała swoje biznesowe aspiracje na linii Warszawa-Pekin, czego stawką było m.in. zniesienie wiz. Po wygranej Joe Bidena, relacje pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem się nie ochłodzą, ale otwiera się możliwość wzmocnienia relacji ekonomicznych z Chinami, a więc drugą pod względem wielkości (po USA) i najszybciej rozwijającą się gospodarką narodową świata.

O komentarz w sprawie dywersyfikacji relacji handlowych Polski zapytaliśmy Michała Cieślaka, ministra w KPRM ds. rozwoju samorządu, który w 2017 r. przebywał w Chinach wraz z polskimi przedsiębiorcami w ramach misji gospodarczej. – Rząd wspiera współpracę z krajami perspektywicznymi dla rozwoju i dywersyfikacji geograficznej polskiego eksportu i inwestycji – w szczególności z państwami pozaeuropejskimi – mówi DoRzeczy.pl Cieślak.

Minister w KPRM podkreślił, że nasze położenie geograficzne daje nam możliwość skorzystania z rosnącego ruchu handlowego na kierunku Europa Zachodnia-Wschód oraz na niewykorzystanym przez poprzednie rządy kierunkach, jak np. na osi Północ-Południe. – Dla przyszłości kraju ważne jest zagospodarowanie i pozyskanie korzyści z tego ruchu, stąd m.in. rozwój polskich portów bałtyckich, budowa szlaku Via Carpatia czy idea Centralnego Portu Komunikacyjnego – dodał.

W tzw. planie Morawieckiego i innych rządowych strategiach dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu naszego położenia geograficznego, jak również nowych technologiach. W tym kontekście warto zauważyć, że Centralny Port Komunikacyjny pozwoliłby nam stać się prawdziwą bramą gospodarczą między Azją a Europą. A co do innowacji, to jesteśmy właśnie na progu wprowadzenia projektu w postaci sieci 5G, gdzie także ma miejsce rozgrywka dotycząca polsko-chińskich relacji.

– Warto pamiętać, że CPK to nie tylko lotnisko, a również̇ rozwój sieci kolejowych i drogowych w Polsce. Rozwój tej sieci znacząco przyczyni się̨ do poprawy warunków życia mieszkańców wszystkich regionów w Polsce, tym samym zwiększając potencjał rozwoju samorządu terytorialnego – dobra sparowane i nowoczesna komunikacja poprawia jakość życia i otwiera nowe możliwości również w sferze 5G – transmisji danych i informacji. Co do rozwoju 5G, to technologia już teraz umożliwia prowadzenie nowych projektów badawczych w Polsce. Niewątpliwie sieć ta, odpowiednio zaprojektowana i wykonana we właściwy sposób, z uwzględnieniem niezbędnego zabezpieczenia danych, przyniesie korzyści dla całego kraju – tłumaczy Cieślak.

