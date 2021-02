Gorąco w Rosji po wyroku ws. Nawalnego. Brutalne akcje policji

Sąd zmienił wyrok w zawieszeniu na pozbawienie wolności. Sąd w Moskwie nakazał we wtorek, by przy karze pozbawienia wolności orzeczonej wobec Aleksieja Nawalnego uwzględnić czas, gdy znajdował się on w areszcie domowym. Chodzi o dziesięć miesięcy, gdy opozycjonista był objęty aresztem domowym w 2014 roku.

Oznacza to, że opozycjonista trafi do łagru na 2 lata i 8 miesięcy. Jego obrońcy już zapowiedzieli odwołanie od wyroku sądu.

W Rosji doszło wczoraj do spontanicznych manifestacji w obronie opozycjonisty. Funkcjonariusze służb w pewnym momencie zaczęli rozganiać demonstrantów. Do mediów przedostały się nagrania z akcji policji czy OMON, na których widać, jak protestujący są aresztowani, przepychani i bici pałkami. Na jednym z filmów widać, jak funkcjonariusze otoczyli jadącą po ulicy taksówkę, otworzyli drzwi, a następnie brutalnie wyciągnęli z niej mężczyznę.

Łącznie po wczorajszych protestach zatrzymano ponad tysiąc osób.

