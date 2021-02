Poważne zarzuty wobec założyciela Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Podejrzewa się, że duchowny dokonał napaści seksualnej na dwudziestoletnią kobietę. Wiele lat później dwukrotnie wypłacono łącznie 16 000 euro odszkodowania, poinformowali przedstawiciele Pomocy Kościołowi w Potrzebie na swojej stronie internetowej. Van Straaten zasłynął w okresie powojennym właśnie jako założyciel tej organizacji znanej pod niemiecką nazwą "Kirche in Not".

Kirche in Not potwierdziło także, że poszkodowana kobieta zwróciła się do organizacji w 2010 roku, aby zapobiec beatyfikacji Van Straatena. Kobieta podobno była pracownikiem organizacji. Procesu beatyfikacyjnego nigdy nie rozpoczęto. Coroczne obchody rocznicy śmierci van Straatena 31 stycznia, które od lat odbywają się w katedrze w Kolonii, zostały w tym roku odwołane bez podania przyczyny.

W 2019 roku „Kirche in Not” z siedzibą w Königsstein w Hesji dysponował darowiznami w wysokości ponad 111 mln euro na projekty pomocowe w ponad 140 krajach. Organizacja pomaga szkolić księży, budować szkoły i kościoły, propagować Pismo Święte i literaturę religijną oraz emitować religijne programy radiowe. "Kościół w Potrzebie" jest stowarzyszeniem na prawie papieskim od 2011 roku.

