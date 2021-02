"WSJ": Chiny odmówiły przekazania WHO surowych danych ws. COVID-19

Przedstawiciele WHO podkreślili, że surowe, spersonalizowane dane mogłyby pomóc im określić, w jaki sposób i kiedy koronawirus po raz pierwszy rozprzestrzenił się w Chinach.

Chińskie władze odrzuciły prośby o dostarczenie takich danych dotyczących 174 przypadków COVID-19 wykrytych we wczesnej fazie epidemii w mieście Wuhan w grudniu 2019 r.

Członkowie zespołu WHO powiedzieli "WSJ", że chińscy urzędnicy i naukowcy dostarczyli własne obszerne podsumowania i analizy danych dotyczących zachorowań, a także zebrane dane i analizy dokumentacji medycznej z miesięcy przed ogłoszeniem wybuchu epidemii w Wuhanie, mówiąc, że nie znaleźli dowodów na obecność wirusa.

Zespołowi WHO nie pozwolono jednak przejrzeć surowych danych, co umożliwiłoby im przeprowadzenie własnej analizy tego, jak wcześnie i jak szeroko wirus zaczął się rozprzestrzeniać w Chinach. Jak wyjaśnili eksperci, państwa zazwyczaj takie dane dostarczają, aby eksperci mogli zobaczyć wszystkie istotne szczegóły dotyczące każdego przypadku.

– Pokazali nam kilka przykładów, ale to nie to samo, co zobaczenie ich wszystkich, co jest standardowym dochodzeniem epidemiologicznym – powiedział Dominic Dwyer, australijski mikrobiolog z zespołu WHO. – Więc interpretacja tych danych staje się bardziej ograniczona z naszego punktu widzenia, chociaż druga strona może uznać, że dane są całkiem dobre – dodał.

