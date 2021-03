Przełom w Teksasie. Władze znoszą obostrzenia

Abbott podkreślił, że mieszkańcy Teksasu nie potrzebują, aby państwo odgórnie ich pouczało, jak mają dbać o własne zdrowie i dobytek. Gubernator zapewnił, że unieważnione zostanie większość wcześniejszych rozporządzeń, które obowiązywały w ostatnich miesiącach.

Od 10 marca mieszkańcy stanu nie będą też musieli nosić ochronnych maseczek.

Otwarty Teksas

Gubernator obiecał, że Teksas zostanie "całkowicie otwarty", co oznacza, że otworzyć się będą mogły wszelkie firmy do tej pory cierpiące z powodu obostrzeń.

Abbott zapewnia, że tylko w najbliższym tygodniu zaszczepionych zostanie milion mieszkańców. Dziennie wykonywanych jest ponad 200 tysięcy szczepień, a w najbliższych tygodniach ma zostać zaszczepionych do siedmiu milionów osób. Polityk jednocześnie podkreśla, że już niedługo zaszczepionych zostanie połowa seniorów. Abbott zaznacza, że statystyki zakażeń są najniższe od miesięcy.

Ambitne plany Bidena

Prezydent Joe Biden powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

– Jesteśmy teraz na dobrej drodze, aby zapewnić wystarczającą liczbę szczepionek dla każdego dorosłego w Ameryce do końca maja – zadeklarował Biden w przemówieniu w Białym Domu. Możliwe to będzie dzięki współpracy firmy Merck z producentem jednodawkowych szczepionek Johnson & Johnson, przy której pomagać będzie administracja.

Prezydent USA zastrzegł, że przed osiągnięciem masowej odporności Amerykanów czeka wiele pracy. Przy zwiększonej podaży szczepionek wyzwanie stanowić będzie utworzenie nowych punktów, w których obywatele Stanów Zjednoczonych będą mogli otrzymać zastrzyki.

Biden wezwał Amerykanów do zachowania czujności – częstego mycia rąk, zachowywania dystansu oraz noszenia maseczek.

