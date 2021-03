Merkel debatowała przez 9 godzin. Niemcy przedłużają lockdown

Po konferencji Angela Merkel mówiła o "wchodzeniu w nową fazę epidemii z uzasadnionymi nadziejami". Teraz chodzi głównie o "mądre podejmowanie kolejnych działań zmierzających w kierunku otwarcia (gospodarki)" – zaznaczyła. – Wiosna 2021 roku będzie inna niż wiosna rok temu. To za sprawą szczepionek i testów. Szczepienia są wyjściem z pandemii – zauważyła Merkel.

Kanclerz podkreśliła, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się wiele osiągnąć. – To, przez co razem przeszliśmy, było trudne – stwierdziła. Ale było też skuteczne, ponieważ uniknięto przeciążenia oddziałów intensywnej terapii, powstrzymano rozprzestrzenianie się wirusa i zapobieżono masowemu bezrobociu.

Pierwsze poluzowania już w poniedziałek

– Pierwsze poluzowanie zasad lockdownu powinno wejść w życie już w poniedziałek – powiedziała kanclerz powołując się na ustalenia przyjęte podczas środowej narady.

Na początek zostanie złagodzone rygorystyczne ograniczenie prywatnych kontaktów. Począwszy od przyszłego poniedziałku, prywatne spotkania w jednym gospodarstwie domowym z udziałem członków innej rodziny będą ponownie możliwe, ale ograniczono liczbę ich uczestników do pięciu osób oprócz dzieci do 14 roku życia.

Targi ogrodnicze, kwiaciarnie i księgarnie mogą również być ponownie otwierane w całym kraju od 8 marca, ale na ściśle określonych zasadach. Dotyczą one przestrzegania zasad higieny i dystansowania społecznego.

Regionalizacja obostrzeń

Ograniczone możliwości luzowania restrykcji mogą być stosowane w regionach, gdzie zapadalność będzie się utrzymywać poniżej 7-dniowego progu 100 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Na tym etapie ma obowiązywać zasada wcześniejszego umawiania się na termin zakupów w handlu detalicznym, zwiedzania muzeów, galerii, odwiedzania ogrodów zoologicznych i botanicznych oraz nawiedzania miejsc pamięci. Dozwolone jest też uprawianie sportu na wolnym powietrzu – w pojedynkę lub w parach, a także sport zespołowy w grupach złożonych z maksymalnie dziesięciorga dzieci w wieku do 14 lat.

Hamulec awaryjny

Rozporządzenie przyjęte w środę zawiera tak zwany hamulec awaryjny, który może zawiesić proces łagodzenia obostrzeń. Jeśli siedmiodniowa zapadalność na 100 000 mieszkańców wzrośnie do ponad 100 w ciągu trzech kolejnych dni po 28 marca, to surowsze przepisy, które wciąż obowiązują (do niedzieli-PAP), wejdą automatycznie w życie. Oznacza to, że możliwość prywatnych spotkań będzie ponownie ograniczona do własnego gospodarstwa domowego i jednej innej osoby spoza niego.

