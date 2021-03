Prof. Horban: Podążamy ścieżką, którą przeszły kraje Zachodu

W środę informację o nowych zakażeniach przekazał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z jego wypowiedzi wynika, że w Polsce przybyło 15 tys. 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 309 osób zmarło.

Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu. We wtorek ministerstwo przekazało informację o 7 937 nowych przypadkach zakażeń.

Horban: W tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tysięcy nowych zakażeń

Rosnącą ilość nowych zakażeń koronawirusem skomentował w Trójce Polskiego Radia prof. Andrzej Horban.

– Oczywiście, że dobrze nie jest. To żeśmy mówili parę dni temu, że w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tysięcy nowych zakażeń. To jest bardzo logiczne. Podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące bardziej na zachód od nas. Mniej więcej dwa-trzy miesiące po pojawieniu się na danym terenie nowej mutacji spodziewamy się, że łatwo transmitujący wariant wirusa będzie i u nas zaczynał dominować – stwierdził.

Chińska i rosyjska szczepionka w Polsce?

Prof. Andrzej Horban w radiowej Trójce był również pytany o chińską i rosyjską szczepionkę.

– Szczepionka rosyjska ma bardzo porządnie zrobione badania klinicznie. Te badania zostały opublikowane w bardzo porządnym piśmie. Z samej metodologii i danych, które podają autorzy, nie można mieć żadnych uwag. Gdyby producent szczepionki złożył dokumentację do ELA, albo do naszego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie tego typu szczepionkę wziąć pod uwagę – ocenił.

– Jeśli chodzi o chińską szczepionkę, to też możemy się spodziewać, że ona jest niezła, ale nie mamy danych ani opublikowanych badań klinicznych ani dostarczonej dokumentacji – dodawał.

