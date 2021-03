"Mam złudzenie, że się zaraz przewrócę". Wałęsa po drugiej dawce szczepionki

Wałęsa niedawno przyjął drugą dawkę szczepionki. "Super Express" zapytał go, jak się czuje i czy nie ma poszczepiennych powikłań.

– Czuję się już trochę lepiej niż jeszcze kilka dni temu, ale jeszcze nie tak, jak się czułem przed szczepionką. Czuję się taki przymulony, mam złudzenie, że się zaraz przewrócę i chodzę, jak marynarz po statku. Czuję się jak po głupim jasiu, jeszcze mnie trzyma i odczuwam swędzenie w miejscu, w którym mnie ukłuto igłą – opisał dokładnie były prezydent.

Jak zaznaczył, przeżył już wszystko "poza papiestwem", więc jest zmęczony obecnym światem.

– Ja już wszystko wykonałem, wszystkie miejsca przerobiłem, zostało mi tylko papiestwo, ale to jest chyba poza zasięgiem. Mogę więc umierać, ale poddaję się woli Bożej. Co niektórzy chcą, żebym jeszcze pożył. Ja już jestem na tym świecie zmęczony i tęsknię do tego drugiego. Ale pewnie mnie jeszcze nie chcą po tamtej stronie, bo ja bym też chyba tam narozrabiał – dodawał Wałęsa.

Silne powikłania po pierwszej dawce

Na początku lutego Lech Wałęsa przyjął pierwszą dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Wałęsa tłumaczył wówczas, że szczepionkę przyjął "bez większego przekonania".

"Bardzo sprytnie, bezboleśnie wykonano zabieg. Przebadany zostałem wcześniej, wyniki, jak ciśnienie, temperatura, cukier i ogólnie były nadzwyczaj w normie. Czułem się świetnie" – napisał.

Wałęsa: Mdłości, skurcze nóg

Wyjaśnił, że jego samopoczucie uległo zmianie po kilku godzinach – zaczęły się mdłości, problemy żołądkowe, a także powracające skurcze nóg. "Musiałem wykonywać wolniej wszelkie ruchy by się nie wywrócić" – dodał. "To wszystko jest do zniesienia. Oczywiście ratuję się masażami i delikatną gimnastyką" – stwierdził Wałęsa.

