Znaczący wzrost zakażeń. Kraska: Trzecia fala nabiera impetu

Informacje przekazał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z jego wypowiedzi wynika, że w Polsce przybyło 15 tys. 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 309 osób zmarło.

Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu. We wtorek ministerstwo przekazało informację o 7 937 nowych przypadkach zakażeń.

"Trzecia fala jest faktem"

– Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także nabiera impetu. Dzisiaj mamy nowych przypadków stwierdzonych 15 698 – komentował Kraska na antenie Polskiego Radia.

Wiceminister podkreślił, że to około 3 tys. przypadków więcej niż przed tygodniem. Kraska dodał, że wśród pacjentów pojawia się coraz więcej zakażonych brytyjską odmianą koronawirusa.

Polityk podkreślił, że do szpitala trafia wiele osób w ciężkim stanie, które zbagatelizowały zagrożenie i zaczęły leczyć się na własną rękę. – W tej chwili mamy już zajętych ponad 15,5 tys. łóżek tzw. covidowych. Także więcej osób trafia pod respiratory - jest już zajętych ponad 1,5 tys. tych maszyn – mówił. Jednocześnie Kraska podkreślił znaczenie restrykcji.

– Te dzisiejsze obostrzenia, jeżeli byśmy się do nich stosowali, one naprawdę są wystarczające, ale trzeba się do nich stosować – mówił.

Szczepienia w Polsce

Na rządowych stronach poinformowano we wtorek, że podano dotychczas 3 383 426 dawek szczepionki – 2 190 526 pierwszej i 1 192 900 drugiej.

Po iniekcjach zgłoszono do tej pory w sumie 3588 niepożądanych odczynów, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4913 dawek.

